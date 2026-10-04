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Канадский защитник ЦСКА: моя девушка — россиянка, так что уже привык к русским блюдам

Канадский защитник ЦСКА: моя девушка — россиянка, так что уже привык к русским блюдам
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Канадский защитник ЦСКА Алекс Коттон заявил, что уже привык к русской еде, так как его девушка — россиянка, она постоянно готовит блюда национальной кухни.

— Где больше всего нравится гулять в Москве?
— Сложно выбрать одно место — их слишком много. Я живу в квартале «Зиларт», там отличные кофейни и всегда есть чем заняться. Вообще сам город очень красивый.

— Блюда русской кухни присутствуют в рационе?
— Да, конечно. Борщ и многое другое. Мне нравится русская еда, тем более моя девушка — россиянка, она постоянно готовит дома русские блюда. Так что я уже привык, – сказал Коттон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.