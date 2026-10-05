Андрей Назаров высказался об уходе Люка Тардифа и выборе нового президента ИИХФ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал избрание немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея. Ранее ИИХФ возглавлял француз Люк Тардиф.

«Бесславная эпоха нашего любимого пиренейского ослика Люка Тардифа осталась в прошлом. С чем мы всех и поздравляем. Будем надеяться, что его преемник — немец Франц Райндль — будет более грамотным и дальновидным президентом ИИХФ. Пришло время понять, что сборную России нужно возвращать на международную арену, без неё чемпионаты мира сильно просели и по уровню хоккея, и по зрительской популярности. Работы у нового руководителя непочатый край.

Знаете, раньше на российском рынке был очень популярен немецкий и в целом весь европейский автопром. Сейчас, как мы видим, рынок захватывают азиатские бренды. Если в ИИХФ, где у руля сейчас европейцы, не поймут, что пришло время менять международную спортивную политику, то тоже останутся ни с чем, а азиаты станут ещё сильнее и могущественнее. Многополярный мир наступил.

Посмотрите, клубы из Европы — «Медвешчак», «Слован», «Йокерит», рижское «Динамо», — уже потерялись и покинули КХЛ. Зато в лиге появилась китайская команда. Думаю, скоро появится ещё пара клубов из Киргизии и Узбекистана, где тоже развивают хоккей на высшем уровне. Пусть всегда побеждает сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.