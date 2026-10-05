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Андрей Назаров высказался об уходе Люка Тардифа и выборе нового президента ИИХФ

Андрей Назаров высказался об уходе Люка Тардифа и выборе нового президента ИИХФ
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал избрание немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея. Ранее ИИХФ возглавлял француз Люк Тардиф.

«Бесславная эпоха нашего любимого пиренейского ослика Люка Тардифа осталась в прошлом. С чем мы всех и поздравляем. Будем надеяться, что его преемник — немец Франц Райндль — будет более грамотным и дальновидным президентом ИИХФ. Пришло время понять, что сборную России нужно возвращать на международную арену, без неё чемпионаты мира сильно просели и по уровню хоккея, и по зрительской популярности. Работы у нового руководителя непочатый край.

Знаете, раньше на российском рынке был очень популярен немецкий и в целом весь европейский автопром. Сейчас, как мы видим, рынок захватывают азиатские бренды. Если в ИИХФ, где у руля сейчас европейцы, не поймут, что пришло время менять международную спортивную политику, то тоже останутся ни с чем, а азиаты станут ещё сильнее и могущественнее. Многополярный мир наступил.

Посмотрите, клубы из Европы — «Медвешчак», «Слован», «Йокерит», рижское «Динамо», — уже потерялись и покинули КХЛ. Зато в лиге появилась китайская команда. Думаю, скоро появится ещё пара клубов из Киргизии и Узбекистана, где тоже развивают хоккей на высшем уровне. Пусть всегда побеждает сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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