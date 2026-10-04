Нападающий «Трактора» Рольгизер: прибавляем с каждым матчем и индивидуально, и командой

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

— Несмотря на тяжёлый старт «Трактора», челябинские болельщики вас отмечают – в 10 матчах чемпионата на вашем счету три шайбы, в том числе в Казани одна – в меньшинстве, две передачи и «+4». Оценка справедливая?

— Скажу по-другому – в 10 матчах чемпионата на счету «Трактора» 10 очков. Задержались на старте, но в последние две недели в основном выигрывали, находимся на границе зоны плей-офф. Прибавляем с каждым матчем и индивидуально, и командой.

Свою статистику не вижу смысла оценивать, тем более сыграна одна седьмая часть чемпионата. Есть большая благодарность партнёрам и тренерскому штабу за доверие. Чаще выхожу в первом звене – с таким опытным центрфорвардом, как Андрей Светлаков, с краю у нас в основном играл Никита Сошников. Отличные партнёры! — приводит слова Рольгизера пресс-служба «Трактора».