«Автомобилист» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» принимает хабаровский «Амур». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Автомобилист» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками после 11 встреч, тогда как «Амур» располагается на девятой строчке Востока, набрав девять очков в 10 игр