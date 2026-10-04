Ларионов — о «Ман Сити»: титулы отбирать неправильно. Но хочется, чтобы спорт был чище

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал скандал вокруг «Манчестер Сити». Английский клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги.

«Всё шло несколько лет, но все нарушения доказаны. Сейчас идёт апелляция, посмотрим, к чему она приведёт. Пока трудно предположить, что будет, хотя я бы не забирал титулы. Скорее всего, клуб финансово накажут, отнимут очки, могут отправить в Чемпионшип или ещё ниже, но отбирать титулы было бы неправильно. С другой стороны, это прецедент. Хочется, чтобы спорт был чище», – приводит слова Ларионова Metaratings.

Ранее сообщалось, что из-за многочисленных нарушений «Манчестер Сити» может быть исключён из Премьер-лиги и лишён завоёванных титулов.