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В арбитра матча «Автомобилист» — «Амур» попала шайба, судью унесли со льда на носилках

В арбитра матча «Автомобилист» — «Амур» попала шайба, судью унесли со льда на носилках
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В матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» шайба попала в колено линейному арбитру. Судья Никита Новиков продолжить встречу не смог, его унесли на носилках. Игра проходит в эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена». На момент написания новости счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Пилипенко (Абрамов, Войнов) – 39:54 (5x3)     0:2 Alexei Kruchinin (Ли, Войнов) – 43:13 (5x3)     0:3 Акмальдинов – 56:57 (en)    