В арбитра матча «Автомобилист» — «Амур» попала шайба, судью унесли со льда на носилках

В матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» шайба попала в колено линейному арбитру. Судья Никита Новиков продолжить встречу не смог, его унесли на носилках. Игра проходит в эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена». На момент написания новости счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.