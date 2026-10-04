«Иногда на меня ругается, но я прислушиваюсь». Голдобин — об игре с Плотниковым

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался об игре с форвардом армейцев Сергеем Плотниковым. Николай заявил, что находится под крылом капитана команды.

– У СКА в целом хороший старт. Как удерживаете эту форму?

– Всё делаем правильно и в зале, и на разминке. Всё начинается с мелочей – не только на льду, но и вне его. Правильно питаемся, собираем всё, как пазл, потихонечку. Я под Серёжиным [Плотникова] крылом тоже, следую его словам. Он иногда на меня ругается, но я прислушиваюсь, и получается лучше. Сегодня сказал, куда подняться, что сделать. Получилось – забили, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.