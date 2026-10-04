«Он явно не дотягивает до уровня тех, кто был до него в «Детройте». Ларионов — о Ларкине

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о капитане Дилане Ларкине, который запросил обмен из клуба НХЛ.

– Как оцените запрос Дилана Ларкина на обмен? Может ли так поступать капитан, пусть уже и бывший?

– Здесь два лагеря. Первый – команда ищет равноценный обмен. Видимо, Ларкин и «Детройт» уже устали друг от друга. Команда не попадает в плей-офф 10 лет, поэтому какие-то вещи надо поменять. Дилан – очень хороший парень. Но когда его выбирали на драфте, у меня был разговор с Кеном Холландом, который был генеральным менеджером клуба в то время. Я тогда сказал, что это хороший игрок, но не тот, кто станет следующим Стиви Айзерманом. По ходу долгих сезонов это проявилось. Хочется, чтобы лидер вёл за собой команду – как Макдэвид, Маккиннон. Дилан явно не дотягивает до уровня тех игроков, которые были до него в «Детройте». Думаю, рано или поздно это решится – найдётся способ отпустить парня, чтобы дать ему играть в другом коллективе. Это вещи, которые происходят за кулисами, о которых я не могу говорить, – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожев