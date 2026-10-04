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Ларионов: мне звонили из Америки по Никишину. Дал мнение, но кому и какое — не скажу

Ларионов: мне звонили из Америки по Никишину. Дал мнение, но кому и какое — не скажу
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что получает звонки от менеджеров клубов Национальной хоккейной лиги по поводу бывшего защитника петербургской команды Александра Никишина. На данный момент россиянин продолжает оставаться ограниченно свободным агентом (ОСА) и ведёт затяжные переговоры с «Каролиной Харрикейнз» о новом соглашении после победы в Кубке Стэнли 2026 года.

– Мне иногда звонят [из Северной Америки], спрашивают мнение. Вчера у меня был разговор по поводу Александра Никишина. Дал своё мнение, но кому и какое – не скажу (улыбается), – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача.

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