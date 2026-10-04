«Капитан не должен уходить с корабля, когда он далеко от берега». Ларионов — о Ларкине

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил желание Дилана Ларкина покинуть американский клуб.

– Нормально ли, что болельщики «Детройта» освистывают Ларкина?

– А как без этого? Детройт всегда был хоккейным городом. Это рабочий город. Там привыкли, что ребята должны обладать рабочей этикой. Как капитан ты не должен уходить с корабля раньше времени, особенно когда он далеко от берега. Так было, так будет, так есть. У них есть полное право, они платят большие деньги. Так будет продолжаться, пока его не поменяют. Это будет лучше для всех – для организации и для Дилана, – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.