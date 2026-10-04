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«Время подошло». Ларионов — об уходе Айзермана с поста генменеджера «Детройта»

«Время подошло». Ларионов — об уходе Айзермана с поста генменеджера «Детройта»
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об уходе Стива Айзермана с поста генерального менеджера «красных крыльев».

– Что думаете об уходе Стива Айзермана с поста генменеджера «Детройта»?
– Со Стивом у меня всегда были и есть очень добрые отношения. Он стал дедушкой, так же как и я. Пару раз звонил ему, он занимается внуком. Безусловно, когда команда в течение долгих лет стоит на месте, надо что-то делать. Они решили подвинуть Стиви на роль консультанта. Время подошло, – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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