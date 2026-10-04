Результаты матчей КХЛ на 4 октября 2026 года

Сегодня, 4 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 октября 2026 года:

«Нефтехимик» – «Сибирь» — 3:2;

«Автомобилист» – «Амур» — 0:3;

«Спартак» – «Барыс» — 3:4 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 12 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 19 очков в 12 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.