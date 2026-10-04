Результаты матчей ВХЛ на 4 октября 2026 года

Сегодня, 4 октября, прошли два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 октября 2026 года:

«Челмет» – «Барс» — 3:4;

«Горняк-УГМК» – «Нефтяник» — 1:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник» с 18 очками после 12 встреч. Второе место занимает АКМ, набравший 17 очков в 11 матчах. Тройку замыкает «Химик» (16 очков в 11 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.