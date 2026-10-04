Вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг получил орден «За заслуги перед Московской областью» от губернатора Андрея Воробьёва.

«В День Московской области получил из рук губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва орден «За заслуги перед Московской областью» за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Большая честь быть удостоенным этой награды, особенно в год 80-летия отечественного хоккея.

Эта награда – общая заслуга всех, кто вместе с нами развивает «Красную Машину». Наших тренеров, специалистов, каждого воспитанника, родителей, партнёров – всех, кто помогает и поддерживает. Спасибо тренерам за ежедневный труд и внимание к ребятам, детям – за старание и желание становиться лучше, родителям – за доверие. Без вас всего этого не было бы.

Отдельная благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву за большую работу по развитию детско-юношеского и массового хоккея в Подмосковье, поддержку наших инициатив и помощь в их реализации.

За короткое время удалось сделать многое. Работает Академия «Красная Машина», где 1000 детей занимаются хоккеем бесплатно. У нас три молодёжные команды – две в МХЛ, «Красная Машина Атлант» и «Красная Машина-Юниор», и одна в РХЛ – «Красная Машина Академия». Развиваем «Красную Машину ДВОР», чтобы ребята могли заниматься хоккеем рядом с домом. Шаг за шагом создаём для них путь от первых тренировок до профессионального спорта.

Работа продолжается каждый день. Особое внимание – нашему будущему, детям. Им нужны хорошие условия, знания тренеров, игровая практика и поддержка. Важно помочь каждому раскрыться, научить трудиться, верить в себя и отвечать за команду. Именно из таких ребят вырастут новые