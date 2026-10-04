В ФХР объяснили, почему федерация довольна итогами выборов нового президента ИИХФ

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что в России положительно оценивают избрание Франца Райндля президентом Международной федерации хоккея. В пятницу ИИХФ объявила, что немецкий функционер Райндль возглавил организацию.

«С учётом событий последних пяти лет мы абсолютно удовлетворены, что Франц Райндль стал президентом ИИХФ. Система поддержки была несколько сложнее, чем в Санкт‑Петербурге в 2021 году. Мы очень близко общались с ещё одним кандидатом, Айвазом Оморкановым, и поддерживали его. Но когда он выбыл из президентской гонки, мы поддержали Франца. Мы поддерживали его и в 2021 году, никогда этого не скрывали.

Мы считаем, что он очень опытный человек. И, что очень важно, очень честный. Он ставит правила выше личных симпатий или антипатий. Мы прекрасно общаемся со всеми. У нас отличные отношения с Оморкановым. У нас отличные отношения с Петром Бржизой, он очень уважает Владислава Александровича Третьяка и немного говорит по‑русски. У нас прекрасные отношения с Райндлем. Но если сравнивать с руководством последних пяти лет, плюс Франца заключается в том, что он, как говорится, very German — очень немец. Он всё делает по правилам. И нас это абсолютно устраивает.

У нас прекрасные регламенты, всё хорошо прописано, и мы не собираемся требовать их измене