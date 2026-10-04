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С Шутова снимали шлем, Фетисов следил из VIP-ложи. Фото поражения «Спартака» от «Барыса»

С Шутова снимали шлем, Фетисов следил из VIP-ложи. Фото поражения «Спартака» от «Барыса»
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Сегодня, 4 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Победитель встречи определился в серии послематчевых буллитов, точнее в которых оказались гости из Казахстана – 4:3 Б.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В основное время голами в составе «Спартака» отметились Даниил Гутик, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. За «Барыс» шайбы забросили Логан Дэй, Алихан Асетов и Тайс Томпсон, сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. В овертайме голов не было. Автором победного буллита стал Гарретт Пилон.