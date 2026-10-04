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Хоккеист «Спартака» сообщил о серьёзном разговоре игроков команды на фоне серии поражений

Хоккеист «Спартака» сообщил о серьёзном разговоре игроков команды на фоне серии поражений
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Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев заявил, что игроки команды собирались на серьёзный разговор без тренеров перед матчем с «Барысом» (3:4 Б). В матче с казахстанской командой красно-белые потерпели шестое поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Барыс
Астана
1:0 Гутик (Котляров, Орлов) – 27:30 (5x4)     1:1 Омирбеков (Дэй, Шестаков) – 30:16 (5x5)     1:2 Асетов (Дэй, Шайхмедденов) – 34:18 (5x5)     2:2 Пивчулин – 36:48 (4x5)     3:2 Локхарт (Лукьянцев) – 48:18 (5x5)     3:3 Томпсон (Дэй, Морелли) – 58:22 (6x5)     3:4 Пилон – 65:00    

«У нас был серьёзный разговор. Вышли и сделали всё, но, к сожалению, этого не хватило. Буллиты — это лотерея. Вся команда высказала своё мнение. Мы приняли слова всех, кто говорил. После таких слов мы реально должны были выигрывать.

Выезд больше нас сплотит, больше в самолёте время вместе проведём. Отдохнём, переза