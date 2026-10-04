Хоккеист «Спартака» сообщил о серьёзном разговоре игроков команды на фоне серии поражений

Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев заявил, что игроки команды собирались на серьёзный разговор без тренеров перед матчем с «Барысом» (3:4 Б). В матче с казахстанской командой красно-белые потерпели шестое поражение подряд.

«У нас был серьёзный разговор. Вышли и сделали всё, но, к сожалению, этого не хватило. Буллиты — это лотерея. Вся команда высказала своё мнение. Мы приняли слова всех, кто говорил. После таких слов мы реально должны были выигрывать.

Выезд больше нас сплотит, больше в самолёте время вместе проведём. Отдохнём, переза