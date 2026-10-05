Расписание матчей ВХЛ на 5 октября 2026 года

Сегодня, 5 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 октября 2026 года (время московское):

17:00. «Торос» – ХК «Калуга»;

17:00. «Молот» – АКМ.

17:30. «Кристалл» – «Металлург»;

19:00. «СКА-ВМФ» – «Динамо» Спб.

19:00. «Дизель» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник» с 18 очками после 12 встреч. Второе место занимает АКМ, набравший 17 очков в 11 матчах. Тройку замыкает «Химик» (16 очков в 11 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.