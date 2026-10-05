Расписание матчей МХЛ на 5 октября 2026 года

Сегодня, 5 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 октября 2026 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «Красная Армия»;

16:30. «Белые Медведи» – «Омские Ястребы»;

16:30. «Авто» – «Сибирские Снайперы».

18:30. «Спутник» – «Снежные Барсы».

18:30. МХК «Спартак МАХ» – «Алмаз»;

19:00. МХК «Динамо» М – «СКА-1946»;

19:00. «Крылья Советов» – «Академия Михайлова».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после девяти игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 14 очков после девяти матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.