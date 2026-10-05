«Это было довольно круто». 19-летний форвард Лакович — о разговоре с Овечкиным

19-летний канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Линден Лакович, который сейчас выступает за фарм-клуб столичного клуба «Херши Бэрс», рассказал о знакомстве с российским форвардом Александром Овечкиным.

«Ови впервые со мной заговорил. Это было довольно круто. Он сказал: «Удачи, брат». Это было перед одним из матчей предсезонки. Я подумал, что это очень круто. А потом в течение недели он продолжал время от времени говорить мне какие-то мелочи. Но именно такие небольшие вещи… Для молодого игрока это всё равно очень круто. У тебя есть возможность играть с ним и находиться рядом с ним. Но, думаю, для любого человека это всё равно очень круто», — приводит слова Лаковича Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в двух матчах, в которых отметился результативной передачей.