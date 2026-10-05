Расписание матчей НХЛ в ночь с 5 на 6 октября 2026 года

В ночь на 6 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 5 и 6 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз»;

2:30. «Питтсбург Пингвинз» – «Виннипег Джетс»;

2:30. «Бостон Брюинз» – «Оттава Сенаторз»;

3:00. «Даллас Старз» – «Сан-Хосе Шаркс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.