Результаты матчей НХЛ на 5 октября 2026 года

Вечером 4 октября и в ночь на 5 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 октября 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Виннипег Джетс» — 2:3;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Юта Маммот» — 4:2;

«Сиэтл Кракен» – «Калгари Флэймз» — 6:1;

«Анахайм Дакс» – «Флорида Пантерз» — 3:2 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3.

Напомним, значимым моментом игрового дня стало очередное результативное действие вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина — россиянин после гола в предыдущем матче оформил сегодня ассист.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.