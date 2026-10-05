Пиво под брендом Александра Овечкина появится в России до конца года

Пиво под брендом российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина появится в рознице и заведениях общепита в России до конца 2026 года, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию-производителя.

«Легенда мирового хоккея Александр Овечкин запускает собственный пивной бренд OVI, производством напитка займётся одна из крупнейших российских пивоваренных компаний «Пивоварни Бочкарёв»… до конца 2026 года в российской рознице и заведениях общепита появится новый бренд пива OVI», — пишет издание «Коммерсант».

В пивоваренной компании отметили, что в линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным и освежающим вкусом, лёгкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво, в рознице одна банка будет стоить около 100 рублей.