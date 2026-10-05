«Люблю светлые сорта». Овечкин высказался о выпуске пива в России под собственным брендом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выпуске пива в России под собственным брендом. Производством напитка под брендом OVI займётся одна из крупнейших российских пивоваренных компаний «Пивоварни Бочкарёв».

«Я давно хотел создать своё пиво – такое, которое нравилось бы мне самому. Я люблю светлые сорта с чистым, сбалансированным вкусом», – цитирует Овечкина «Коммерсант».

В компании также отметили, что 41-летний хоккеист непосредственно участвует в создании концепции бренда и самого продукта. Ожидается, что пиво OVI появится в российской рознице и заведениях общепита до конца 2026 года. Розничная стоимость – примерно 100 рублей за банку. При этом будет представлен в том числе безалкогольный вариант. В дальнейшем планируются поставки за рубеж.