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Евгений Кузнецов опубликовал снимок с родителями под трек Басты «Это дороже денег»

Евгений Кузнецов опубликовал снимок с родителями под трек Басты «Это дороже денег»
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Российский хоккеист Евгений Кузнецов опубликовал семейную фотографию в соцсети. На снимке он запечатлён с родителями. Публикация сопровождается треком Басты «Это дороже денег». Ранее мама хоккеиста Лариса Кузнецова заявила, что у форварда отец находится в тяжёлом состоянии. 2 октября стало известно о разрыве трудового договора 34-летнего форварда с «Сибирью» по соглашению сторон.

Фото: личный архив Кузнецова

Сообщалось, что решение Кузнецова покинуть «Сибирь» было принято хоккеистом из-за тяжёлой ситуации в семье.

Нападающий присоединился к «Сибири» в начале августа, заключив однолетний контракт. В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист провёл в чемпионате КХЛ восемь матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-3».

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