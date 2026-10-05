Форвард «Барыса»: есть мысли, как бы потом не сдуться после такого хорошего старта сезона

Форвард «Барыса» Семён Симонов высказался о выступлении команды в текущем сезоне КХЛ. Казахстанский клуб набрал 14 очков в 12 матчах и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

– В начале чемпионата «Барыс» удивлял мегауверенными победами, потом у команды был спад, но теперь вы, кажется, нашли свою игру. Можно сказать, что сейчас в команде наконец появилась уверенность в собственных силах?

– Да, мы выдали хороший старт, потом была неудачная серия, она нас чуть‑чуть на землю спустила. Начали понимать, что сезон длинный, без стабильности никуда. Сейчас более плавно получается играть, будем ещё нарабатывать стабильность.

– Часто иностранные команды, которые претендуют на плей‑офф, первые два‑два с половиной месяца хорошо играют, но потом валятся и выбывают из борьбы за восьмёрку уже к январю. Как не допустить подобного?

– Конечно, проскальзывают мысли, как бы потом не сдать и не сдуться после такого хорошего старта сезона. Думаю, каждый игрок должен к этому серьёзно относиться, понимать, что сезон длинный, нужно в каких‑то моментах собой жертвовать. Просто нужно, чтобы каждый хоккеист выкладывался на матчах как в последний раз, не думая, что будет завтра. Тогда у нас будет хорошая команда, против которой тяжело играть. Это даст больше шансов на попадание в плей‑офф, – цитирует Симонова «Матч ТВ».