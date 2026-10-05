Портер Мартон — главный претендент на приз лучшему новичку сезона по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил свой рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона – «Колдер Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов, каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером в итоге стал форвард «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон – 70 баллов при девяти первых местах.

Вторым стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна, первому номеру драфта НХЛ — 2026 достались 59 баллов при пяти первых местах.

Третье место поделили форвард «Сан-Хосе Шаркс» Ивар Штенберг (второй номер драфта-2026) и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон. У обоих по 34 балла при одном первом месте.

Также баллы получили форвард «Чикаго» Антон Фронделль (18), форвард «Баффало» Конста Хелениус (8), форвард «Бостона» Джеймс Хэгенс (6), форвард «Вашингтона» Илья Протас (4), защитник «Рейнджерс» Альберт Шмитс (2), форвард «Виннипега» Вигго Бьёрк (2), вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов (1), форвард «Анахайма» Роджер Маккуин (1) и форвард «Айлендерс» Виктор Эклунд (1).