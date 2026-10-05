Защитник «Трактора»: мы сплотились, хотя должны были сделать это раньше

Защитник «Трактора» Иван Выдренков высказался о текущей форме челябинской команды, которая выиграла три последних матча на выезде.

— Три победы в тяжёлых матчах выездной серии — как настроение после такого выезда?

— Все игры действительно были очень тяжёлыми. Игра шла кость в кость. Накал был до последнего. Рады, что удалось победить во всех трёх встречах. Это придало нам много уверенности перед домашней серией, мы порадовали болельщиков. В команде сейчас — позитивный настрой.

— Ситуация с Никитой Сошниковым стала неким «рубиконом», после которого команда стала единым целым. Действительно ли тот эпизод сумел сплотить коллектив?

— Да, ребята сразу заступились за Никиту. Желаем ему здоровья и скорейшего возвращения на лёд!

Мы сплотились, хотя, наверное, должны были сделать это раньше. Единым целым дальше двигаемся вперёд.

— Никита сегодня вернулся в расположение команды. Уже виделись с ним?

— Да, сегодня он уже был в раздевалке. Рады, что он очень быстро вернулся к нам.

— Впереди — два матча с «Амуром», с которым ещё не играли в этом сезоне. Что можешь сказать о хабаровчанах?

— Это наш принципиальный соперник по турнирной таблице. Мы должны максимально настроиться, чтобы забрать четыре очка.

— Твои слова болельщикам в преддверии домашней серии?

— Хотел бы всех пригласить на наши матчи! Вы не представляете, какое удовольствие мы получаем от домашних трибун! Да и от выездных тоже. Особенно в Москве — очень был удивлён, что наших болельщиков было настолько много. Хотел бы видеть всё больше и больше людей на наших матчах. А мы будем стараться выигрывать, — сказал Выдренков «