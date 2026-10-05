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«Лада» расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым

«Лада» расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым
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«Лада» расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 53-летний специалист возглавлял тольяттинскую команду с июня 2026 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко.

Тольяттинская команда в текущем сезоне КХЛ проиграла 11 из 12 матчей и с пятью очками расположилась на 10-м месте в таблице Западной конференции. Единственную победу «Лада» одержала во встрече с минским «Динамо» (4:2) 14 сентября.

В ближайшем матче «Лада» сыграет с «Шанхайскими Драконами». Встреча пройдёт сегодня, 5 октября, в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.

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