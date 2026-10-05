«С ним у России будет больше шансов вернуться». Ларионов — о новом президенте ИИХФ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о назначении Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея.

– Что думаете о назначении Франца Райндля на пост президента ИИХФ?

– Поздравил его. Хороший парень. Знаю его много лет, играли друг против друга. Надеюсь, что он много сделает. Не хочу ошибиться – как думали, что Трамп будет лучше для Америки, а оказалось ещё хуже (смеётся), – но это хороший специалист, много лет работал у Рене Фазеля. Он неожиданно проиграл предыдущие выборы, но я рад, что он вернулся и станет президентом. Надеюсь, что НХЛ тоже будет иметь с ним правильный диалог. Думаю, с ним у России будет больше шансов вернуться на международную арену, – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.