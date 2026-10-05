КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели сезона-2026/2027

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов четвёртой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Александр Смолин («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5 и 97,78% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Логан Дэй («Барыс»), набравший 6 (0+6) очков с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим в седьмой раз в карьере признан Сергей Плотников (СКА), набравший 5 (2+3) очков в двух играх недели.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Максим Загребин («Салават Юлаев»), набравший 2 (0+2) очка в трёх матчах недели.