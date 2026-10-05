«Игра с огнём». Плющев раскритиковал Андрея Разина за высказывания на пресс-конференциях

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике главного тренера «Металлурга» Андрея Разина за высказывания на пресс-конференциях в сторону журналистов и игроков магнитогорской команды.

«Великолепная по составу команда, отличный баланс российских мастеров и легионеров, молодёжь, причём своя, а не приглашённая или покупная. В такой команде и при такой вертикали есть все возможности для глубокой тренерской работы, для того, чтобы на ней сконцентрироваться. Но нет – мы видим постоянную ругань на пресс-конференциях в адрес своих игроков, журналистов, коллег. «Металлург» фактически превращают в команду пивной лиги! Каким-либо здравым смыслом объяснить такое поведение Андрея Разина не могу. Постоянно задевая опытных игроков, можно решить какие-то тренерские задачи и выстроить дисциплину разве что на коротком отрезке сезона. Вдолгую это однозначно игра с огнём», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.