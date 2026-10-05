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«Немец не будет нам гадить». Губерниев оценил избрание Райндля новым президентом ИИХФ

«Немец не будет нам гадить». Губерниев оценил избрание Райндля новым президентом ИИХФ
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил избрание Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея.

– Как оцените перспективы по возвращению России после избрания Райндля на должность президента ИИХФ?
– Курбатов сам сказал, что он – настоящий немец, приверженец порядка. С одной стороны, это может сыграть нам на руку, с учётом того, что это будет исполнительный дядька. С другой – может и в минус сыграть, потому что он вряд ли будет отстаивать наши интересы. Но если мы будем обращаться в суды, действовать в законной плоскости и всё будет за нас, то немец не будет нам гадить, как в биатлоне представители скандинавско‑чешского лобби, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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