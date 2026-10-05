«Немец не будет нам гадить». Губерниев оценил избрание Райндля новым президентом ИИХФ

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил избрание Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея.

– Как оцените перспективы по возвращению России после избрания Райндля на должность президента ИИХФ?

– Курбатов сам сказал, что он – настоящий немец, приверженец порядка. С одной стороны, это может сыграть нам на руку, с учётом того, что это будет исполнительный дядька. С другой – может и в минус сыграть, потому что он вряд ли будет отстаивать наши интересы. Но если мы будем обращаться в суды, действовать в законной плоскости и всё будет за нас, то немец не будет нам гадить, как в биатлоне представители скандинавско‑чешского лобби, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».