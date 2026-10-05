Минское «Динамо» вывело Алекса Лиможа из списка травмированных

Минское «Динамо» вывело нападающего Алекса Лиможа из списка травмированных, сообщает пресс-служба минского клуба. Хоккеист восстановился после травмы паха. Также клуб сообщил, что нападающий Сергей Калинин помещён в список травмированных.

Лимож пропустил начало сезона после операции из-за повреждения паха. В прошлом сезоне 29-летний американец стал третьим бомбардиром чемпионата КХЛ, набрав 73 (24+49) очка за 68 игр при полезности «+31». Лимож установил рекорд по очкам для легионеров в их дебютный регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф на его счету восемь встреч, одна заброшенная шайба и пять результативных передач.

В мае минский клуб продлил контракт с Лиможем на три года.