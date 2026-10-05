КХЛ представила логотип и фирменный стиль Фонбет Недели звёзд хоккея — 2027. Звёздный уикенд пройдёт 5-7 февраля в Минске на «Минск-Арене».

Фото: КХЛ

«Центральной отсылкой к месту проведения в логотипе Фонбет Недели звёзд хоккея — 2027 стал образ василька – символа белорусской природы и культуры. Он растёт в полях, не требуя особого ухода – это символизирует скромность, трудолюбие и дружелюбность белорусов, а его цветовая гамма ассоциируется с духовной силой народа.

Геометрический василёк, ставший основной логотипа, своими лепестками напоминает ледяные кристаллы, связывая символ Беларуси с хоккеем. В центре – завуалированная буква «М», отсылающая к Минску как месту проведения звёздной недели. Логотип выполнен в форме круга, напоминая шайбу и центральный круг разметки хоккейной площадки, его чёткая геометрия обеспечивает хорошую читаемость в различных масштабах», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.