Главный тренер «Флориды» высказался об очередной долгосрочной травме Баркова

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об очередной травме капитана Александра Баркова и сравнил эту ситуацию с прошлым сезоном, который хоккеист полностью пропустил. 31-летний нападающий пропустит как минимум 10 матчей или 24 дня после помещения в список травмированных.

«Мы пока даже не знаем степени тяжести повреждения, так что ситуация совсем не похожа на прошлогоднюю. В прошлом сезоне мы играли, что называется, на последних каплях топлива, к тому же в ближайшую неделю после той травмы состав покинули и другие игроки. А сейчас у нас хорошая глубина состава. Все справятся. Ощущения совсем иные по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас у нас отличная глубина состава, так что есть опытные игроки уровня НХЛ, готовые выйти на лёд и помочь команде двигаться дальше», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.