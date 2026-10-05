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Вячеслав Фетисов дал совет хоккеистам «Спартака» после шести поражений подряд

Вячеслав Фетисов дал совет хоккеистам «Спартака» после шести поражений подряд
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что хоккеистам «Спартака» после шести поражений подряд остаётся только терпеть и продолжать искать свою игру.

«Мастеровитых нападающих всегда не хватает. Есть и невезение — если вспомнить предыдущую игру с «Металлургом», когда шайба от стекла попала в спину вратаря, потом в ворота. Это не поддаётся никакому объяснению. Нужно терпеть, искать свою игру. В начале сезона такие моменты у команд бывают, поэтому нужно формировать характер команды через преодоление. Ну и благодарность болельщикам, приятно было видеть полный стадион, как они их поддерживали», — цитирует Фетисова ТАСС.

Следующие два матча «Спартак» проведёт 7 и 9 октября с «Сочи» на выезде.

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