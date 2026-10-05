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«Торпедо» продлило контракт с 19-летним форвардом Мельниковым

«Торпедо» продлило контракт с 19-летним форвардом Мельниковым
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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Яном Мельниковым на один год, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое трёхстороннее соглашение действует до конца сезона-2027/2028.

Фото: ХК «Торпедо»

«Желаем Яну дальнейшего прогресса и новых успехов в системе нашего клуба!» — говорится в сообщении команды.

Систему нижегородцев 19-летний форвард пополнил летом 2024 года и с того момента дважды становился бронзовым призёром МХЛ в составе «Чайки». Всего в Молодёжной хоккейной лиге Ян провёл 121 матч и набрал 84 (40+44) очка при показателе полезности «+31». На старте текущего сезона Мельников дебютировал за «Торпедо», приняв участие в двух играх регулярного чемпионата КХЛ.

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