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Андреянов заявил, что испытал положительные эмоции от аренды в «Сочи» из ЦСКА

Андреянов заявил, что испытал положительные эмоции от аренды в «Сочи» из ЦСКА
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Вратарь «Сочи» Пётр Андреянов рассказал, какие эмоции испытал после того, как узнал, что ЦСКА отдал его в аренду в южный клуб.

«Положительные. Был в расположении «Звезды» в ВХЛ, и там тренер по защитникам Алексей Андреевич Бондарев спрашивает: «Чего, тебя в «Сочи» обменивают, в аренду отдают?» Я ему: «Не знаю». Пока ничего не говорили. И на следующий день уже ближе к вечеру мне звонит агент и говорит, что я переезжаю в Сочи. У меня появилась возможность, я сразу собрал чемоданы и поехал», — приводит слова Андреянова «Советский спорт».

В текущем сезоне 19-летний голкипер провёл 10 матчей за «Сочи», одержав две победы при коэффициенте надёжности 3,35 и 89,3% отражённых бросков.

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