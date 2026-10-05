«Не просто так у него прозвище Профессор». Мироманов — о работе с Ларионовым в СКА

Защитник СКА Даниил Мироманов высказался о совместной работе с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.

«У Игоря Николаевича не просто так прозвище Профессор. Это видно во всех деталях, в ежедневных тренировках, в играх, в подготовке. Очень интересный тренировочный процесс, очень продуктивный. Отношение к делу, к результату — всё вокруг хоккея, вокруг игры и на высоком уровне. Стараюсь учиться каждый день», — приводит слова Мироманова Vprognoze.

29-летний игрок перешёл в СКА из «Калгари Флэймз» в минувшее межсезонье. Ранее в НХЛ защитник также выступал за «Вегас Голден Найтс». В текущем сезоне Фонбет КХЛ Мироманов провёл 10 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+2».