Н. Заварухин: такой игрок, как Никита Гусев, нужен КХЛ. Его можно назвать лицом лиги

Бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал переход нападающего Никиты Гусева в «Сочи».

«Если честно, я думал, что Никита подпишет контракт с московским «Динамо», ведь он им необходим. Все годы, которые он провёл в «Динамо», был на первых ролях, вёл игру команды, был лучшим бомбардиром, от него зависел результат. Для меня немного странно, что он не заключил контракт именно с московским «Динамо».

Что касается «Сочи», то такой игрок, как Никита Гусев, нужен КХЛ. Можно сказать, что он является лицом лиги: своими действиями, игровым интеллектом, передачами и игрой уже не один год демонстрирует, что он один из лучших игроков КХЛ. Он должен играть в нашей лиге, несмотря на то что подписал контракт с «Сочи», и радовать болельщиков. На него ходит очень много болельщиков, его любят как игрока и очень уважают в России.

Для меня возможно, что на сегодняшний день во многих командах не так много денег под потолком зарплат и нет возможности платить такому яркому игроку. В «Сочи» есть такая возможность. Также есть мысли, что перед дедлайном он уйдёт в команду, которая будет биться за Кубок Гагарина. Я думаю, ему по силам помочь «Сочи».

Будет интересная игра в большинстве, будет забиваться больше голов. От Никиты будет идти много классных передач партнёрам. Своим опытом он поможет относительно молодой команде, будет показывать классный хоккей, побеждать, радовать своих болельщиков и фанатов», – приводит слова Заварухина «Сила спорта».