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Демидов пропустит тренировку «Монреаля». Форварду предоставили день для восстановления

Демидов пропустит тренировку «Монреаля». Форварду предоставили день для восстановления
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов не примет участия в тренировке команды в понедельник, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. Причиной отсутствия игрока называется «день терапии» — когда хоккеист пропускает плановую командную тренировку ради отдыха, восстановления или лечения незначительного повреждения.

В текущем сезоне НХЛ 20-летний россиянин провёл два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «0». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 86 игр и 66 (21+45) очков. В плей-офф он сыграл 24 встречи, забил три гола и сделал восемь ассистов.

Иван был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

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