Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Об этом хоккеист объявил своим партнёрам по команде. Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте «столичных» в социальной сети Х.

«Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры, давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», — сказал Овечкин своей команде.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.