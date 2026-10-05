«Ждём в следующем сезоне». Пресс-служба РПЛ — о заявлении Овечкина о последнем годе в НХЛ

Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги отреагировала на заявление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Ждём в следующем сезоне, получается», — говорится в телеграм-канале РПЛ. К посту прикреплена фотография хоккеиста в форме ФК «Динамо» Москва с товарищеского матча с «Амкалом» (5:0).

Сегодня, 5 октября, «Вашингтон» опубликовал в социальной сети Х видео, в котором 41-летний форвард обращается к своим партнёрам по команде. Овечкин заявил: «Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть».

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.