«Давайте сделаем что-то особенное в этом году». Овечкин обратился к партнёрам по команде

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к своим партнёрам по команде и объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Слушайте, парни. Это будет мой последний сезон. Уверен — и для меня, и для моей семьи важно, чтобы вы узнали об этом первыми. И да, это грустно, но… что поделать, такова жизнь. У нас в этом году потрясающая команда, и впереди 82 игры. Давайте выйдем в плей-офф, будем получать удовольствие и наслаждаться моментом. Время летит быстро, и для новичков, проводящих первый сезон, и для опытных игроков. Помню, как это было… Цените это время, ведь, как я уже говорил, оно пролетает незаметно.

Казалось бы, только вчера я был здесь в свой первый сезон, а сейчас идёт уже 22-й… Вот так всё и происходит. Да, это непросто, но… Давайте наслаждаться игрой и сделаем что-то особенное в этом году, договорились?» — сказал Овечкин в видео, опубликованном в аккаунте «Вашингтона» в социальной сети Х.