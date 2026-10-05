Малкин допустил, что нынешний сезон НХЛ может стать для него последним

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после объявления форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о своём последнем годе в НХЛ не исключил, что нынешний сезон в НХЛ может стать последним и для него.

«Он сделал абсолютно всё. Он отыграл в лиге порядка 22 лет и, должно быть, понимает её как никто другой. Это непросто — я и по себе это знаю. Кто знает, может быть, это и мой последний год тоже, но я по-прежнему люблю эту игру. И всё же проводить каждый матч, играть каждую ночь — это тяжело.

Это непросто принять, ведь он настоящая легенда, символ «Вашингтона». Надеюсь, что он отлично проведёт этот год, обойдётся без травм, сохранит здоровье, будет забивать голы и просто получать удовольствие от хоккея», — сказал Малкин на видео, опубликованном на странице репортёра Дэна Поташа в социальной сети Х.

Текущий сезон является для 40-летнего Малкина 21-м в карьере в НХЛ и последним – по контракту с «Питтсбургом».