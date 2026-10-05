Губерниев: желаю Овечкину побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что текущий сезон НХЛ станет для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последним в лиге.

«Овечкину желаю здоровья, чтобы он сезон провёл сильно, а его команда поборолась за Кубок Стэнли. Индивидуальные рекорды — дело второе, но чтобы они тоже пали. Хоккей всё-таки игра командная. Надеюсь, что Саша живёхенький и здоровёхенький вернётся в Россию не доигрывать, а играть. И возьмёт Кубок Гагарина с какой-нибудь солидной командой. Может, с «Динамо». В любом случае, думаю, Саша ещё несколько сезонов способен поиграть, — не в НХЛ, так в КХЛ. Овечкину желаю здоровья! Если он будет в порядке, то мастерства и всего остального хватит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.