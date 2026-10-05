15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» опубликовал прощальное письмо Александра Овечкина

«Вашингтон» опубликовал прощальное письмо Александра Овечкина
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала обращение нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Ранее 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Этим летом мы с семьёй решили, что этот год станет для меня последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души знаю, что это правильное решение. Для меня было важно сделать это заявление до нашего первого домашнего матча, чтобы у меня была возможность поблагодарить всех людей, связанных с игрой, всех, кто был так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и во времена тяжёлых поражений. Без них я бы не смог достичь всего, чего достиг в жизни.

С нетерпением жду этого сезона вместе со своими товарищами по команде, и мы сделаем всё возможное, чтобы этот год стал особенным. Буду наслаждаться каждым моментом со своей семьёй, своими парнями, нашими болельщиками и всеми, кто был частью моей хоккейной карьеры», — говорится в заявлении Овечкина, опубликованном в аккаунте «Вашингтона» в социальной сети Х.

Материалы по теме