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Вячеслав Быков: у Александра Овечкина блестящая карьера

Вячеслав Быков: у Александра Овечкина блестящая карьера
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на новость, что текущий сезон НХЛ станет для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последним в лиге.

«Это только выбор Александра, где играть и когда заканчивать. Он имеет право сделать любой выбор. У него блестящая карьера игрока!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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