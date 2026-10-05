Вячеслав Быков: у Александра Овечкина блестящая карьера

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на новость, что текущий сезон НХЛ станет для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последним в лиге.

«Это только выбор Александра, где играть и когда заканчивать. Он имеет право сделать любой выбор. У него блестящая карьера игрока!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.