«Главное, чтобы он был счастлив». Кросби — о заявлении Овечкина о последнем сезоне в НХЛ

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о словах российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

— Уверен, его спрашивали об этом часто, хорошо, что Алекс может просто высказаться и получать удовольствие от игры, сосредоточившись на хоккее. У нас определённо было немало отличных битв за эти годы. Когда ты достигаешь нашего возраста, приходится принимать решение. Главное, чтобы он был счастлив и получал удовольствие. Это самое важное.

— Какие у вас взаимоотношения сейчас? Не думаю, что вы симпатизировали друг другу, но сейчас, похоже, вы уважаете друг друга.

— Да. Ещё до того, как мы встретились, нас будто специально противопоставляли друг другу, так что это было естественным развитием событий. Если учитывать, насколько мы конкурентоспособны, особенно в начале, когда пытаешься показать себя, историю противостояний и некоторые серии в плей-офф, было бы трудно быть слишком близкими.

За эти годы мы развили дружеские отношения. Испытываю к нему огромное уважение. Когда ты долго играешь против кого-то, вас сравнивают, вы часто видитесь, думаю, это позволяет со временем укреплять [отношения], — сказал Кросби на видео, опубликованном на странице репортёра Дэна Поташа в социальной сети Х.